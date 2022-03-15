福貞-KY(8411)今(15)日舉辦新竹廠揭牌典禮，未來每年將可穩定貢獻集團營收約10億元，EPS 0.4元，因為具備的高質量鋁蓋生產能力，未來將更進一步強化集團一條龍供應效益。

福貞新竹廠成為集團在台灣第一個，也是旗下第六個生產據點，新竹廠是福貞-KY於去年12月透過購併而取得，同時具備鋁製易拉蓋與二片式鋁罐生產能力，其中鋁蓋在台灣的市場佔有率達將近7成，鋁罐產量亦居台灣前三大。

福貞-KY去年合併營收達78.15億元，創下八年來新高表現，在預期中國大陸今年維持雙位數成長動能無虞，再加進新竹廠約10億元營收挹注下，2022年集團突破百億元營收規模可期，將可望創下公司成立以來的新高表現。

福貞-KY指出，集團持續看好金屬包裝容器市場的成長性，在今年可望達成百億元營收規模目標下，未來兩年亦已有明確的擴產規劃，且不排除再透過購併取得新生產據點的可能性，對中長期營運維持穩健成長表示樂觀。

目前福貞-KY在中國大陸以鋁罐與三片式鐵罐為主，鋁蓋生產僅為滿足飲料充填代工業務所需，占比極低，新竹廠加入營運後，將可望逐步實現集團擴大營運的目標，集團未來將積極持續擴充新竹廠鋁蓋產能。

福貞指出，新竹廠已深耕製罐業務逾30多年，初期是與北美最大金屬包裝容器供應商波爾公司(Ball Corporation)共同合資成立，目前波爾公司仍持有旗下鼎立金屬8％股權，因此，無論在產品開發能力或國際接軌經驗均高，此亦將對集團產生相當助益；福貞-KY指出，新竹廠尤其在異質罐產品的開發上居市場領先者地位，以去年底甫推出的纖體罐產品為例，不僅是台灣首家，更獲得國際級飲料品牌採用，未來新竹廠與集團中國大陸各廠在製罐技術的交流合作，將是福貞-KY持續朝利基型產品發展的重要助力。