俄羅斯大軍久攻不下烏克蘭主要城市，對鄰近大城的村莊、小鎮卻絲毫不手軟，最新衛星畫面顯示，基輔西北邊小鎮莫斯春（Moschun）幾乎每一棟民房都嚴重受損，其他村落的居民更揭露，俄軍在接管村落後處決當地民眾等暴行。

俄羅斯大軍猛攻烏克蘭首都基輔近郊城鎮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄軍11日猛烈砲擊基輔西北方39公里處的小鎮莫斯春，當時美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝到的衛星畫面顯示，當地多處民宅、大樓著火，建築物大面積受損且有許多砲坑，馬薩爾科技14日拍攝到的最新衛星畫面顯示，莫斯春幾乎每一棟平房都「嚴重受損」，至今部分房舍仍在起火燃燒，附近的田野也被炸到焦黑一片。

The newest satellite images show fires continue to burn in residential areas in Mariupol in Southern Ukraine and also in Moschun in the Kyiv area. 📸:@Maxar pic.twitter.com/eEIxaRODNB — Vishnu Som (@VishnuNDTV) March 15, 2022

最新衛星畫面顯示，基輔西北邊小鎮莫斯春（Moschun）幾乎每一棟民房都嚴重受損。（圖／路透社、馬薩爾科技提供）

俄羅斯大軍持續進攻基輔，鄰近的村落、城鎮成為攻擊目標，英國《衛報》（The Guardian）報導，根據逃離的居民描述，俄軍在接管村落時，射殺街上的村民、隨意掃射建築物、朝街道投擲手榴彈，並且挨家挨戶沒收電話及筆電。

I'm only just starting to understand the scale and extent of Russian atrocities in Kyiv region over the past 2 weeks. It's unbelievable. It's not just Irpin, Bucha, Hostomel, Borodyanka etc. Dozens of smaller villages were completely terrorized, cut off, people were executed. — Isobel Koshiw (@IKoshiw) March 13, 2022

來自基輔東南邊村莊安德里夫卡（Andriivka）的居民米柯拉（Mykola）心有餘悸回憶，「當俄軍抵達村落時，他們在街上投擲手榴彈，一名男子失去了一條腿，隔天就死了。」

「他們沿著主要道路向周圍窗戶掃射，並打中一名婦女。」

米柯拉說，自己的兄弟迪姆特羅（Dymtro）也住在村裡，當俄軍來時他高舉雙手走出房子，「他們揍他，然後在街上處決他。」迪姆特羅的妻子從窗戶內全程目睹丈夫被殺的過程，她說她也目睹鄰居被俄軍以同樣方式處決，她相信丈夫及鄰居被殺，是因為他們曾幫助烏克蘭軍隊。

米柯拉說，安德里夫卡村淪陷隔天，俄軍挨家挨戶沒收電話及筆電，她說這些俄軍的行為還算節制，告訴她們還要再被轟炸6天，建議她們備水，躲進地窖，不過俄軍不讓她們在墓園安葬迪姆特羅，因此她們改葬在自己的院子裡。

基輔西南郊區村落比什夫（Byshiv）被俄軍炸到滿目瘡痍。（圖／路透社）

不久後安德里夫卡村又開始面臨猛烈砲擊，一名俄羅斯士兵要她們躲在俄國戰車後，迪姆特羅的女兒尤莉亞（Yulia）描述當下「嚇壞了」，搞不清楚究竟是俄軍還是烏軍在轟炸。

幾天後她們詢問俄軍能否離開，士兵們卻開始朝天空鳴槍，她們決定自行離開，士兵們又朝她們的轎車開槍，即便車窗上標示車內有兒童，尤莉亞說：「顯然他們對這個事實並不特別感興趣。」