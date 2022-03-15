古坑鄉樟湖生態國中小校長陳清圳上周到玉山國家公園參加工作坊，驚喜發現去年不怎麼開的玉山杜鵑，今年提早半個月到一個月開。（陳清圳提供）

最近風鈴木大盛開，全台各地均傳出驚喜賞花訊息，古坑鄉樟湖國中小生態中小學校長陳清圳表示，大埤鄉的風鈴木今年就開了2次，不僅如此，應該在風鈴木之後開的木棉花也一起盛開，上周到他玉山國家公園研習，去年開花稀疏的玉山杜鵑也提早開了，台灣花序亂掉的現象已經10年了。

各地均傳出黃花風鈴木、洋紅風鈴木盛開，美不勝收的照片在網路、Line廣傳，網友相互通報拍美照的打卡點，相較乾旱的去年，今年春天的花況特別美。

陳清圳表示，這10年來的花序亂掉，不只是全球暖化衝擊的結果，特別是氣候急遽變化，植物的花期被打亂，仍有正常開花時節，不能說是亂開，但開花的頻率似乎變短；最近可能忽冷忽熱，當溫度、濕度條件具足，花很容易就開了。

以大埤鄉的黃花風鈴木為例，陳清圳說，2月間短暫開了一次就花謝，以為花期已結束，不料最近又大迸發，可能是氣溫驟降又回暖導致，黃花約可維持2周，洋紅色可維持1個月。

陳清圳表示，正常開花順序是櫻花結束、風鈴木接著開、接下來是木棉花、再輪到油桐花登場，但阿里山的櫻花目前才盛放，古坑的櫻花已凋謝，此時風鈴木、木棉花同時開，油桐花一年有10個月會開花。

他又舉例說，上周參加玉山國家公園的工作坊，鹿林山莊、塔塔加一直到中橫沿路的玉山杜鵑竟都開了，不只提早半個月到一個月開、花苞也更密集，去年他特地上山賞玉山杜鵑，很可惜花況稀疏，今年就美不勝收。

陳清圳表示，今年的紫斑蝶的遷徙也提早了，不知道與蜜源植物提早開是否有關，樟湖國中小校園內的蜜源植物香楠現正盛開，很巧本月初就看到紫斑蝶。

今年玉山杜鵑的花苞密集。（陳清圳提供）