無照騎士闖紅燈攔查不停 勇警追800公尺「正面衝撞」影片曝光

士林警分局文林派出所員警14日晚間6時許，發現1輛機車騎士闖紅燈，隨即追上前攔停，打算開單舉發，不料騎士加速逃逸，邱姓警員騎機車追逐800公尺後進入福國路15巷，直接用機車對撞逃逸機車，兩車倒地後，逮捕50歲的吳男，他聲稱，自己無照駕駛擔心再被開單才會心虛逃跑，訊後依妨害公務、毀損罪送辦。

警方表示，邱姓員警昨下午6時許，發現吳男的機車，行經中正路、文林路口連續闖2個紅燈，立即驅車上前攔查，但吳男非但不停反而加速逃逸，轉入福國路巷弄內，想要擺脫員警的機車，直到進入窄巷後，騎車員警直接正面衝撞攔停機車。

吳男倒下後，右腳腳踝扭傷，並無大礙，並稱不需就醫。員警詢問，他說擔任保全員，趕著上班，萬一遲到會被扣錢，但看到警察後，想到自己積欠罰單，駕照已被吊銷，萬一又被攔下，更無力支付罰款，才會企圖逃逸擺脫員警，不料員警竟以機車充當路障，用最「直接」方式攔停，邱姓員警的機車倒地，腿部輕微鈍挫傷，並無明顯傷勢，警用機車前版磨損。

警方表示，吳無照駕駛，違規闖紅燈又攔查不停，依妨害公務、毀損罪送辦，並無酒駕情事，現在他除了無法上班，還被開出多張罰單，後續恐有刑事責任。