雲林縣政府14日公布外縣市確診個案（21440）至雲林縣足跡，個案本月5日曾到虎科大參加排球賽，虎尾高中有學生因與個案足跡重疊，校方15日緊急宣布下午停課，擇日再補課。

虎尾高中表示，本校因有同學看到3月14日夜間新聞，發現自己與確診者於3月5日的足跡部分重疊，通報師長後，本校啟動高規格防疫因應措施，並依規定通報衛生、教育主管機關，同學也依衛生主管機關的指示安排至醫院進行快篩。

目前本校並無確診者，足跡重疊的同學未進班上課，已辦理請假手續。請師長、同學與家長放心。為求校園環境安全無虞，除平日例行性消毒工作，本校於3月15日下午進行預防性停課，另請專業廠商進入校園進行全面性環境清消。

虎尾高中相關措施如下：為求慎重起見，15日下午將請專業公司到校進行全面環境清消工作，因此進行預防性停課。11時40分開始用餐，中午餐全面使用防疫隔板，請導師協助督勤，並宣導相關防疫措施與約束事項（提醒避免街上閒晃、班上內務書籍一併收拾整齊），並與學生隨時保持密切聯擊。

15日下午課程將擇補課（線上或實體皆可）。學生宿舍於11時40分至12時30分開放住校生返宿取物，因宿舍也將進行全面清消，故3月15日夜間不開放住宿。同學可於12時30分離校，搭乘專車的同學請由側門離開。

清消完畢後，於3月16日恢復上課與正常作息。同學如有出現發燒、腹瀉、上呼吸道或味嗅覺異常，請立即告知導師及健康中心，以利後續關心追蹤。