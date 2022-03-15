身體不舒服就要看醫生，但看了醫生就一定「有用」嗎？如果常常覺得就醫後病情未見好轉，或是認為醫師態度不佳，「醫生都沒有仔細聽我說話」，等待看診的時間遠比真正跟醫生面對面的時間長得多，這時候可以借助醫院裡的「醫療社工」之力，讓醫師能在有限的時間裡，最精準聽出患者想要訴說的病情。

財團法人藥害救濟基金會指出，大多數民眾對醫院的社工不太熟悉。其實醫院社工就是協助病人找尋資源的專業人員，讓病人能順利就醫、配合治療，家屬也能夠減輕一些負擔。除了為弱勢族群協調各項醫療與生活支援外，其實醫療社工也可扮演民眾醫病關係間的橋樑。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院王春雅社工師指出，以醫務社工來說，像是有些剛被診斷出癌症等重大疾病的病人，面對治療過程和生活上的改變充滿不安，醫務社工就可協助轉介病友團體，透過病友之間經驗分享和互相鼓勵，幫助病人適應疾病帶來的身心變化；對於準備出院的病人，社工也會依據病人後續照顧上的需求，協助聯繫、轉介相關的社區及照護資源。

善用醫療社工資源，打造有效又順暢的醫病關係。(圖/藥害救濟基金會提供)

●這些話恐惹惱醫生！社工搭橋樑 傳授醫病溝通4心法

除此之外，王春雅社工師強調，良好的醫病溝通，除了需要互信之外，病人也該學習如何與醫師溝通，透過社工也能事半功倍。

王春雅社工師舉例，有些病人習慣從網路或是親友口中擷取醫療訊息，對醫師的診斷會回以：「可是我看網路上說...」、「我查了Google不是這樣」，這些質疑語氣大多會讓醫師備感不受信任與無奈，對醫病關係傷害很大。

以台灣醫療環境來看，每位醫師與病人的問診時間可能只有幾分鐘，如何在有限時間內與醫師良好溝通，王春雅社工師提供4大心法：

1：聽不懂要反映

如果對醫療說明有任何不清楚的地方，一定要跟醫療團隊反映，或是可請醫療人員提供簡介單張或衛教影片等不同的媒介，幫助理解，來縮短醫病之間的認知落差。

2：事先列出問題

就醫時也常見病家看到醫師就傻住，等到離開門診或醫師結束查房，才發現該問的都沒問到。建議患者及家屬可事先把問題寫下來，或是直接把問題列給醫師看，有助於在有限的互動時間內完整表達想法。

3：陳述病況由近而遠

有些病人看診時，不清楚怎麼表達自身病情，容易長篇大論，邊說邊覺得「醫生都沒在聽」，因此心有不滿。

王春雅社工師建議，可把握「由近而遠」的原則，從最近的變化和症狀開始說，有助於醫師評估目前生理問題與重點病況。住院病人還有護理師或社工師會去了解病人以前的身體狀況與生活習慣，不妨這時再慢慢陳述遠因。

4：避免質疑語氣

當聽到醫師提出的診斷見解和資訊，與自己認知不同時，先不要急著反駁或質疑醫師，可進一步詢問。例如：「你說的好像跟我理解的不太一樣，可以再說明嗎？」或是主動找醫院的社會工作室或社會服務室，請社工協助雙向溝通。

王春雅社工師指出，社工可協助病患表達需要和困惑，亦可協助醫療團隊覺察患者與家屬的社會心理需求，為醫病間搭起有效溝通的橋樑，讓就醫更有效率，早日恢復健康。