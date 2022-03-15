麗喆幼兒園校長蕭百凱為斷手斷腳的道具鞠躬道歉。（盧金足攝）

「斷手斷腳」的萬聖節布置，竟成恐嚇孩子道具？麗喆幼兒園校長蕭百凱15日出面鞠躬道歉，表示去年10月萬聖節闖關活動，在對面教室櫃子有斷手斷腳道具，小朋友害怕不敢靠近，老師拿假手拆開棉絮告訴孩子那是假的，不用害怕，小朋友也有觸摸，開心玩耍。

校方表示，闖關活動時道具小朋友也玩得很開心，目前大部分的商場或學校，或多或少有萬聖節的活動布置，議員提供的斷手斷腳照片，是家長去年10月間請老師拍給家長的，也知道這是道具。

至於傳出將孩子關在漆黑的綠色小房間，恐嚇孩子？

校方指出，經詢問孩子，孩子說是站在地板上有綠色屋頂的房子，並非關在漆黑綠色小房間恐嚇孩子，當下也出示孩子指認的圖片告訴家長，家長了解後向學校道歉，造成誤會。

針對是否老師長期霸凌孩子，學校卻隱匿未處理？對此，校方表示，社會局的調查報告，小朋友因飲食問題遭陳姓教保員手推臉頰，引發小朋友有遭到掌摑的負面感受，經調查評估尚未違反兒少權法。

也對其他幼童調查疑似遭到不當對待一事進行了解，家防中心聯絡另二名家長表示無通報情事。

校方表示，涉及違規的莊、陳老師已解聘，不在校內任職。至於目前被市府重懲停招一年，校方尊重處理。

麗喆幼兒園校長蕭百凱為斷手斷腳的道具鞠躬道歉。（盧金足攝）

麗喆幼兒園15日澄清表示，去年10月萬聖節闖關活動布置，在對面教室櫃子上有斷手斷腳的布置，小朋友因為害怕不敢靠近，老師拿一隻道具，拆開棉絮告訴孩子那是假的不用害怕。（盧金足攝）

校方表示，萬聖節道具小朋友也有觸摸，手拿道具，開心玩耍，不再害怕。（盧金足攝）

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