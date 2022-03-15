新北市中和區今上午再傳停電，氣得民眾痛罵，經查原來是台北自來水事業處挖損500MCM電纜。台電台北南區營業處表示，信南變電所今11時28分因饋線斷路器跳脫，造成新北市中和區復興路、南山路、景安路等一帶共2127戶停電，已在中午12時全數復電。
全國停電事件頻傳，今天中午，不少住在中和地區的網友紛紛發出哀號表示家中停電，直言「一下台南一下高雄一下萬華」、「一定是愛不夠」。
台電表示，事故發生後台電隨即派員至現場查修，台電已於12時7分全數復電，造成停電事故造成用戶不便，台電深感抱歉。
新北市中和區今上午再傳停電，氣得民眾痛罵，經查原來是台北自來水事業處挖損500MCM電纜。台電台北南區營業處表示，信南變電所今11時28分因饋線斷路器跳脫，造成新北市中和區復興路、南山路、景安路等一帶共2127戶停電，已在中午12時全數復電。
全國停電事件頻傳，今天中午，不少住在中和地區的網友紛紛發出哀號表示家中停電，直言「一下台南一下高雄一下萬華」、「一定是愛不夠」。
台電表示，事故發生後台電隨即派員至現場查修，台電已於12時7分全數復電，造成停電事故造成用戶不便，台電深感抱歉。
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