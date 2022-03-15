補紗窗與守護地球有關係嗎？信義房屋以「我是小小地球守護隊」為題舉辦繪畫比賽，更在小朋友下筆畫畫前，帶著自製故事讀本走進社區，以說故事的方式讓小朋友知道透過環境維護、多閱讀，一樣能用自己的小力量，來守護地球。信義房屋透過讀本與繪畫比賽的方式，扣連「永續」議題，讓永續意識從小扎根，今年更跨界與電動機車領導品牌Gogoro合作，參賽者除了可以到Gogoro銷售門市索取畫紙，參加活動更有機會抽到Gogoro智慧電動機車。

信義房屋常年響應聯合國永續發展目標SDGs，關心各利害關係人的權益，去年40周年更立下「永續好生活」目標，希望有信義房屋的地方就有幸福，而信義房屋自2019年開始舉辦繪畫比賽，並走入社區，讓社區的住戶彼此交流，打破都市冷漠藩籬。

特別的是，今年信義房屋將發給各分店一本SDGs小故事，讓分店同仁可以在舉辦繪畫同樂會社區服務時，先為在場的孩子們講永續故事，讓孩子的永續意識能從小萌芽。

而為了擴大影響力，今年信義房屋也跨界與Gogoro合作，Gogoro除了提供Gogoro智慧電動機車作為抽獎禮品，也受邀參與信義房屋繪畫同樂會，雙方攜手走入社區，為孩子講述相關知識，加乘永續影響力。

信義房屋舉辦的繪畫比賽今年發給分店一本SDGs的故事繪本，讓分店同仁能在舉行繪畫同樂會時，先向孩子講述SDGs的故事。(圖/信義房屋提供)

信義房屋2022繪畫比賽即日起至5月15日止，參賽資格為小學以下幼童，民眾可透過信義房屋、社區幫App報名，至全台信義房屋分店及Gogoro全台展示銷售門市（不含維修中心）索取畫紙，畫完後再繳件給信義房屋分店，或可參加各分店舉辦的繪畫同樂會活動，現場繪畫並繳件，繳件後也可上傳畫作到信義房屋、社區幫App的線上藝廊，至線上藝廊觀看參賽者作品，而成功報名、填指定問卷並到門市繳件後，就可參加Gogoro智慧電動機車抽獎。

此外，信義房屋也規畫了2個線上活動，讓一般民眾可以一起參與，包括至信義房屋、社區幫App連署愛地球公約，可獲得客製小禮，或至線上藝廊按讚，可參加抽獎有機會獲得氣炸鍋、鬆餅機、超商購物金等禮品。