罕見「大翅鯨」現身墾丁萬里桐外海，引發網友關注！屏東縣長潘孟安今(15日)在臉書曬出超珍貴畫面並表示，專家透過影片鑑定，研判是西岸相當少見的大翅鯨，歡迎來熱情多一度的屏東。不少網友見狀後都留言表示，「屏東越來越好玩，連鯨魚都想去朝聖」、「鯨魚也來屏東玩了」。

潘孟安表示，謝謝「阿yao潛水趣」捕捉到感動一刻，專家透過影片鑑定，研判是西岸相當少見的大翅鯨，歡迎來熱情多一度的屏東。縣府昨(14日)傍晚接獲通報後，也馬上轉知附近海域的漁民，降低船速及注意海面情況，守護難得的鯨魚稀客。

另外，潘孟安也提醒民眾，如果在海域發現大型鯨豚，除了拍照錄影記錄位置，也可以回報給海保署提醒附近船隻留意。

大翅鯨罕見現身外海的畫面曝光後，還有人說「前幾天去可惜沒看到」、「好兆頭」、「連鯨魚也瘋狂嗨翻天」、「好震撼」、「好想看」、「又想騙我去墾丁了」。