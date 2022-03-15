雲林縣口湖鄉林地規畫為太陽能發電場，民眾掛白布條抗議。（張朝欣攝）

綠能公司計畫於雲林縣口湖鄉台糖宜梧農場林地設置太陽能發電場，15日10餘名民眾在宜梧滯洪池掛白布條抗議，強調太陽能發電將砍除130公頃林地，嚴重破壞生態。另外，台電公司將於附近設置變電所，大家也擔心影響生態與生活，要求遷至他處。

口湖鄉「反宜梧變電所自救會」成員、水井村民等10餘人，15日前往宜梧滯洪池，懸掛「堅決反對砍樹種電」、「反對宜梧變電所自救會」、「政府顓頇枉顧民意」等白布條，要求綠能公司停止開發太陽能電場與台電設置變電所，確保在地後花園宜梧滯洪池的生態環境。

自救會副會長李豐良表示，台糖公司將宜梧農場租給民間綠能公司，為了設置太陽能發電場，須砍除達130公頃林地，這些林木經過數十年才培育起來，提供地方1處休閒綠地，現在說砍就砍，根本是為了開發綠能而破壞生態，大家都無法接受。

另外，台電宜梧變電所設置地點為地層下陷區，之前曾遭盜賣土方並填充廢棄物，如未經檢驗有無波及地下水源便冒然建設，未來恐造成諸多問題，村民們都很恐慌，希望台電能另覓他處興建，不要罔顧民怨。

縣議員蔡孟真說，大家並不是反對種電，對於綠能是支持的，主要是擔心為了發展綠能而砍樹，目前已要求縣府相關單位做好把關工作，包括須砍伐多少樹木、會不會影響生態、有沒有與地方充分溝通，才不會引起民眾的疑慮。

台電公司指出，為強化口湖鄉供電網路及配合政府發展再生能源政策，規畫興建宜梧變電所，預定2024年12月完成加入系統，以增加區域供電穩定及電力調度支援能力，同時提供太陽光電等再生能源併網需求，之前已舉辦過說明會，未來會持續與民眾溝通。