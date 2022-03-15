特斯拉周二宣布調漲中國和美國的電動車售價，為不到一周以來第二次漲價。該電動車大廠創始人兼執行長馬斯克周日才在推特上表示特斯拉和其火箭公司SpaceX在原材料和物流方面正面臨著巨大的通膨壓力。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，原材料成本就已經不便宜，這場戰爭進一步助長了原材料成本的漲勢。

周日馬斯克在其推文中詢問其追蹤者如何看通膨走勢，他並轉發了一篇有關於俄烏衝突導致大宗商品價格創下2008年以來新高的文章，稱他的公司「並不孤單」。

俄羅斯入侵烏克蘭已導致車用金屬價格飆漲，包括從車身用的鋁、觸媒轉化器用的鈀，再到電動車電池用的高級鎳等，而這些上漲的成本最終可能都得由消費者買單。

根據特斯拉官網，該公司調漲了美國所有車型的價格，並將部分中國製Model 3和Model Y價格再調漲約5%。

特斯拉拒絕對此發表評論。

該公司上周四（3月10日）才宣布其美國的Model Y電動休旅車和「Long Range」版Model 3電動車價格各調漲1,000美元，部分中國製的Model 3和Model Y價格各調漲1萬元人民幣。

在中國的「Long Range」版Model Y售價繼上周四調漲1萬元人民幣之後，周二再漲18,000元，為37萬5,900元人民幣。「Performance」版Model 3價格繼上周四調漲1萬元人民幣後，周二再調漲1.8萬元人民幣，為36萬7,900元人民幣。