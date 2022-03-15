安聯(Allianz)和瑞士再保險(Swiss Re)周一紛宣布，將削減在俄羅斯的業務。

在這兩家公司之前，主要金融公司紛退出俄羅斯市場，除了有德意志銀行，高盛和摩根大通也已宣布要退出俄國市場。

值得注意的是，與俄羅斯關係密切的德意志銀行，是在投資人和政界人士尖銳批評下，在上周五轉變立場，宣布逐步退出俄羅斯業務。該行此前宣稱，需要為在俄羅斯展開業務的跨國公司提供支援。

安聯指出，已停止為俄羅斯提供新的保險業務，並不再為自己的投資組合當中投資俄羅斯。

瑞士再保險表示，不會對俄羅斯和白俄羅斯的客戶提供新業務，也不會對俄羅斯客戶的現有業務進行續約。

歐洲保險商主要是為俄羅斯的大型計劃，例如能源設施的建置提供保險。

蘇黎世保險周一也對路透表示，不會在俄羅斯承接當地新的客戶，也不會為現有業務進行續約。

德國的漢諾威再保險(Hannover Re)也在上周表示，將暫停俄羅斯和白俄羅斯的新業務和現有業務的續約。義大利保險公司Generali在本月稍早指出，要退出俄羅斯市場。

歐洲多個資產管理公司紛表示，將不會在俄羅斯進行新投資，同時由於制裁行動，許多專注於俄羅斯的基金也已遭到凍結，無法進行交易。