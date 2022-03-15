金鐘獎主持人曾國城手上有多個節目，加上食品副業發展順利，從經濟狀況負債到在35歲時已累積了千萬財富，他16年前和小8歲的澳洲華僑空姐老婆劉晏鈴一見鍾情，育有1子1女。今(15日)媒體則爆出直擊劉晏鈴和打扮時尚的鮮肉男到處血拚逛街，坐的還是曾國城的保時捷，對此，曾國城接受其他媒體回應是被看圖說故事，他的經紀人則表示真的沒什麼，希望別再報導此事。

劉晏鈴外型亮麗、五官甜美，傳聞當年曾國城在一場聚餐上初次見到姍姍來遲的劉晏鈴，兩人隨即擦出火花，第二次見面就見父母，交往1年半後就雙喜臨門結婚，當時外界好奇被說是情場浪子的曾國城怎麼可能就此定下來，但多年過去，曾國城和太太用行動證明婚姻幸福如初，兩人在2005年、2008年生下1子1女，升格為4口家庭。

曾國城當時笑稱，跟太太的相遇像是「野馬遇上訓獸師」，劉晏鈴不僅外貌出色，EQ也高，結婚當年還大器放話讓曾國城可以邀前女友參加婚禮。而談到婚姻相處之道，曾國城過去直言：「婚姻是條漫長的旅行」，夫妻間一定要溝通，他和太太晚上有時間一定會促膝長談，分享心事。

今媒體報導，曾國城的太太坐著一名鮮肉男開的車逛街，該男身分是曾國城和劉晏鈴兒子（德德）的羽球教練，對此，曾國城經紀人僅表示希望不要再報導此事，不想浪費媒體資源，因為真的什麼都沒有，所以不再為此做任何回應了，謝謝大家！