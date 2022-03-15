「夠美才有競爭力！」新竹縣政府多年來在縣市高中及國中小推動音樂美學教育，今年參加全國學生音樂比賽開花結果，抱回15項特優和28項優等共奪43項獎，打破歷年獎牌數紀錄，不僅都會區竹北市的學校能奪牌，偏鄉學校也不遑多讓。

竹北市人口快速成長，不少科技族的孩子從小學鋼琴、小提琴等弦樂器很普遍，都有基本甚至中級以上的演奏能力，學校將這些學琴的孩子集合起來，由音樂老師訓練合奏曲目，這幾年在全國賽都有不俗的成績。

竹北市成功國中練樂器的學生每週練習時間只有6小時，弦樂團日前比賽遇到停電，學生「盲奏」影片在網路爆紅，獲得特優完成二連霸，該校管樂團、直笛團及鋼琴五重奏也拿下特優，讓縣長楊文科很高興說，可以看到新竹縣學生的音樂實力！

教育局長楊郡慈表示，這次全國學生音樂比賽，新竹縣共得到15個特優，11個特優是竹北市的學校，縣立湖口高中的高中部與國中部藝術才能班攜手合作，獲得高中職管樂合奏、高中職木管五重奏及國中銅管五重奏等3項特優，也相當不容易。

湖口高中校長姜錢珠表示，該校國中部設立藝術才能班，有的才藝班學生直升高中部後，仍積極參與音樂訓練及比賽，全國賽能獲得特優，學生們都認為能讓高中生涯更加精彩。

新竹縣資源不多的偏鄉學校則以口琴、打擊及合唱等推廣音樂美學教育，在這次全國賽也展現實力，像新埔鎮文山國小口琴團、北埔國中口琴團、橫山國中口琴四重奏、五峰鄉桃山國小有泰雅原民天籟之音的合唱團，尖石國中及六家高中女聲合唱團等，共獲得28項優等佳績。