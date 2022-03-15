造橋分隊長蔡宗勲親自示範安裝消防衣清消器，非常簡便快速接裝在水箱車出水接頭上。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局造橋分隊自製消防衣清消器。

消防人員進出火場，消防衣容易沾染火場產生的有毒物質。根據美國CDC數據報告，消防人員罹癌機率比一般人高出29％，就是肇因於火場的有毒物質，苗栗縣消防局造橋分隊就自製一套簡易的火場除污利器，可安裝在水箱車出水接頭上，成為1個簡易的除污噴水設備，有效初步清除消防衣上沾染火場有害物質，維護消防弟兄健康。

苗栗縣消防局第2大隊長曹春風表示，一般火場最常出現的2種最危險的煙霧氣體，1是一氧化碳（CO）和氰化氫（HCN），它們被稱為「有毒雙胞胎」、長期接觸後可引起心臟病發作。另1種容易讓消防人員致癌，暴露在消防衣表面和皮膚上，1是多環芳烴可能穿透或圍繞消防衣，或再由消防衣交叉污染轉移到皮膚上，吃入或滲透皮膚。2是揮發性有機化合物和氫氰化物吸入。

曹春風指出，根據美國CDC數據報告，消防人員得癌症機率比一般人高出29％，因為火場產生的有毒物質，經由火場氣流流動，容易附著在消防衣、面罩、頭盔等設備表面，如未進行初步除污，消防人員容易遭受感染，所接受污染量因工作分配而異，長期對人員必產生重大危害。

由於消防衣都會沾染具危害的碳粒子、化學殘留物及致癌物質，除了易引起皮膚過敏、搔癢外，長期對呼吸及皮膚系統健康是一大危害，所以勤後初步清潔消防衣成為維護消防人員健康的重要課題。

第2大隊造橋分隊為了消防弟兄出勤安全，由義消鄧運財及消防設備師謝進明協助設計製作「簡易除污灑水設備」，可迅速按裝接管在水箱車出水接頭上，成為1個臨時消防衣清消器，有效初步清洗消防衣上有毒物質，再加上造橋義消分隊長蕭國奉先前捐贈「消防衣專用洗衣機」及「消防衣風乾設備」，讓造橋分隊弟兄們能在最短時間內，可以完成消防衣「除污」、「洗淨」、「風乾」三項SOP，徹底維護消防衣清潔，確保消防弟兄的健康及安全。

勤後返回分隊部，立即以滾桶式洗衣機清洗消防衣。（謝明俊攝）

造橋義消分隊長蕭國奉自製捐贈給造橋分隊使用的消防衣烘乾器。（謝明俊攝）

造橋義消鄧運財自行設計製造簡易消防衣清消器，讓消防人員多層安全保障。（造橋分隊提供／謝明俊苗栗傳真）