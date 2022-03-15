桃園市3月以來發生發生5起工業區大火，15日清晨幼獅工業區又傳出工廠火警，民眾黨立委賴香伶批評桃園大火燒不停公安拉警報，要求桃園市府盤點10人以上工廠就要有消防防護計畫，她也和內政部建議建立場所圖資平台，災害發生時讓消防單位及時掌握所有情報，另外爭取南桃園成立特種災害應變小隊，針對全桃園33處工業區擬定救災路線，以利最快速到達現場。

桃園市長鄭文燦回應，民眾黨說的桃園市府已經在做，只是沒辦法預知火災，他強調桃園工廠消防安檢本來就有定期做，大型災害還是要找出弱點進行防災設計和救災演練，目前總體防災來看，桃園災害次數和件數降低六都最多，全力進行總體檢預防災害發生。

賴香伶與民眾黨桃園市議員參選人黃成峻、林昭印、何慈檉共同召開記者會，她指出，桃園市有33處工業區，3月以來已經發生6起工廠火警，從傳統產業到高科技產業都有，頻繁的火災讓消防員疲於奔命，現今如何減少災害發生是首要任務。

賴香伶也說，國內化學物品管制，依權責單位有不同的管理範圍，消防局目前擁有的場所圖資包含平面配置圖、化學物種及存量、安全資料表，但仍缺乏機械設備圖及管線圖，她已在立院質詢內政部長徐國勇，並允諾1周內要建立資源整合平台，讓消防隊面對各式工廠火警時，都有足夠的圖資做最有效率的災害搶救。