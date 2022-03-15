31歲女星林珈安以組合團體「Roomie」成員身分出道，曾出過單曲、也曾出演過庾澄慶、陳志朋等大排藝人的ＭＶ，曾參加過大陸人氣選秀綜藝《創造101》提高知名度，在2018年嫁給大12歲的多金圈外男友Freddy，據悉對方為電商身家過億的營運長，後於隔年誕下一子，近日她親自在社交平台上曬出孕肚，並表示自己已懷了第二胎。

14日林珈安在IG透露，過去在追求夢想的過程裡，從來沒有覺得自己會當媽媽的可能，但如今身邊已有了兩個可愛小孩子，她發自內心感到相當地幸福，並表示這一切都是為了愛，「為愛勇敢無數次、為愛奉獻一切心力、為愛堅強日漸茁壯，也為愛真正的去實踐無價的夢想」

林珈安表示，由於懷孕造成身體不適，她先前已婉拒了諸多品牌邀約，「第二胎的變化完全是人生新體驗」如今把這則喜訊告知大家，內心感到十分舒暢，「以後就是一家四口」她只希望一切都能夠平安健康。

在IG上曬出的照片中，綁著馬尾的她身穿性感咖啡色服飾，露出代表著幸福美滿的肚子，微凸的肚子代表著新生命的誕生，另外這張照片是在海邊所拍攝而來的，她露出了開朗的笑容，攜伴老公和小孩在海邊散步，一家人在鏡頭中的模樣可說相當幸福，貼文一出已吸引近500則的道賀訊息。