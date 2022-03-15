陳輝鴻在臉書上張貼不少少女、小模試鏡照，營造「經紀人」假象，誘騙無知少女上當。（取自陳輝鴻臉書／袁庭堯高雄傳真）

陳輝鴻2008年性侵女童遭判刑，仍無法阻止他犯案。臉書上滿滿都是影視劇組的工作照和少女試鏡照，營造「經紀人」假象，誘騙無知少女上當。2018年台北一名B咖小模就被他騙到高雄「試鏡」，差點遭下藥性侵，該案一審判陳男6年，尚未定讞，人也未遭羈押，沒想到縱虎歸山、又有多名少女受害。

2005年陳男在前鎮區班超路某公寓樓梯間染指一名年僅9歲的女童，不但強拍裙底風光，還用手指性侵得逞。女童當時痛得大喊「救命」，陳男還拿女童內褲塞入其嘴堵住。性侵完後，陳男還拍下女童私處。半年後，陳男穿著雨衣，身上帶著保險套，竟又在該公寓企圖性侵剛下課的該名女童，所幸女童祖父即時下樓逮住陳男，該案終判陳男7年8月定讞。

陳男臉書上自稱是某經紀公司經紀人，經查該經紀公司是酒店經紀公司。近年來陳男時常出現在劇組拍攝場合，故意拍下劇組工作照後在臉書上公開發文，一方面營造自己和影視娛樂業很熟的假象，一方面藉故幫劇組找「女主角」，要懷抱星夢的少女主動和他聯繫，還要提供照片。

高市高危機個案網路區域會議針對陳男的「心裡評估報告」指出，陳男外觀乾淨整齊，態度和善且過度有禮。或許就是這樣「無害」的特質加上營造的身份，讓許多涉世未深的少女不疑有他，跌入他設下的陷阱。

2018年4月陳男誘騙台北一名小咖女模南下高雄拍戲試鏡，見小模母親跟隨，竟謊稱要在左營軍區內拍攝，外人不宜，打發小模母親回台北。小模被輾轉拐騙至陳男住著，為求安全，手機全程與阿姨通話，在陳男偷偷下藥迷姦她之前，救了她一命。該案判陳男6年、須賠償50萬元，可上訴。

沒想到，上述該案尚未定讞，陳男又去性騷一名女學生，害女學生想不開、墜樓輕生。女學生因此雙腳殘疾、不良於行住院，陳男非但不放過她，還向社工謊稱是女學生「乾爹」，要接女學生回家照顧。女學生當時精神狀況已不穩定，沒有拒絕，也沒有提告，就這樣被陳男帶回，但隔年在住處浴室輕生身亡。

「心裡評估報告」還指出，陳男提到「乾女兒」事件時還會哭泣，應對、思考流程均正常。但陳男描述犯案時，多合理化自己的行為，歸咎於他人所造成，陳述前後矛盾且與常理不符。經評估，陳男有「反社會人格障礙症」，建議應再接受精神醫療評估，再犯風險高。

果不其然，女學生身亡才過一個月，陳男又在賣場犯案，惡行讓人髮指。檢方表示，陳男每每都以「試鏡」為由，騙少女上當，得手的小女生都很漂亮。為避免更多婦女受害，才會建請法院移審後繼續羈押。