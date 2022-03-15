高雄的那瑪夏區是台灣每年最早出現螢火蟲的賞螢聖地，當地就多達15種螢火蟲品種，其中只有那瑪夏才有的「黑翅螢」因發光速度較慢有「慢飛螢火蟲」之稱，因此那瑪夏區素有「螢火蟲的故鄉」之美稱。

市長陳其邁一身布農族服飾出席記者會活動，親切十足的加入展演隊伍，與族人手牽手跳舞跳到台上，致詞時，也幽默的考考觀眾對那瑪夏區的認識，首先問螢火蟲公的母的如何分辨，再問那瑪夏農特產有哪些，掀起現場一片熱絡氣氛。高雄市長陳其邁、那瑪夏代理區長孔賢傑、原住民議員陳幸富及原鄉、都會區等眾多與會貴賓，一同按下賞螢燈球，螢火於球中閃耀飛舞，象徵了活動正式啟動。

那瑪夏賞螢季將於3/19(六)至4/30(六)登場，今年以「螢光遊戲—螢向那瑪夏」為主題，規劃有三條賞螢步道，分別為南沙魯賞螢步道、達卡努瓦賞螢步道、北生明賞螢步道，民眾可購買賞螢券，入場感受巴金幻(布農語:螢火蟲)大爆發的螢光魅力。

高雄市長陳其邁表示，那瑪夏區隸屬於高雄市值得探訪的秘境，生態資源豐富，近年來積極推展「生態復育」，推動友善耕地，如今復育有成，營造出良好的螢火蟲棲地，且希望透過那瑪夏螢火蟲季，喚起民眾對於保護生態環境的使命感。也呼籲民眾走進賞螢步道務必遵守「不干擾(不吵雜喧嘩)」、「不捕捉(不抓螢火蟲)」、「不傷害(無光害，禁用手電筒)」的三不原則，共同維護螢火蟲的生態。

原民會主委阿布斯表示，今年來賞螢之外，延續這次台灣燈會在高雄的感動，還將南島藝術燈區其中幾件燈飾作品搬到那瑪夏，讓大家夜晚除了賞螢還可以在燈飾作品前拍照打卡，同時，那瑪夏當地多元的原住民文化，充滿人文底蘊的部落生態、獨特的在地農業休閒，其中小農自產自銷，水蜜桃及龍鬚菜，是最重要的農產品，歡迎民眾一定要來品嚐，也期許能夠結合在地資源與產業，賞螢遊程設計規劃一日遊及二日遊兩種套裝遊程，歡迎民眾踴躍報名，期許透過賞螢季遊憩體驗，讓更多人明瞭那瑪夏豐富的生態，並將螢火蟲復育的觀念，深植人心。