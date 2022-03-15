最近氣溫逐漸升高，正是喝冰涼手搖飲的好時機，不過有些人為了減肥，不敢喝太甜的飲料，改選口味偏酸的茶飲，認為這樣比較健康，對此營養師陳嫚羚指出，其實店家為了中和酸味，會加入更多的糖來調和，如果想要達到減糖、戒糖的目的，還是選擇無糖飲品更健康。

營養師陳嫚羚在臉書粉專發文，表示帶有酸味的飲料，像是檸檬紅茶、金桔綠茶、百香果綠等，為了要中和酸味，就必須加入更多的糖調和，以一杯700毫升的全糖紅茶來說，需要加入2.8匙糖，熱量約有168大卡，然而同樣分量的全糖檸檬紅茶，就需要4匙糖，熱量達240大卡。

除此之外，還有不少人喜歡點少冰、去冰的飲料，但店家為了維持飲品風味，也會加入更多的糖或是調味果醬，包含百香果醬、柚子醬、葡萄柚醬等，同樣為700毫升的去冰全糖檸檬紅茶，則需要加4.8匙糖，熱量高達290大卡，比沒有去冰的檸檬紅茶還要多50大卡。

陳嫚羚提醒，想喝飲料的話建議要減糖、戒糖，另外也可以挑選無糖飲品，像是無糖茶、無糖咖啡、無糖氣泡水、無糖花草茶等，才能喝得安心，且健康無負擔。