星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、摩羯座、獅子座、金牛座、天蠍座的男人嘴巴很笨，不太會說甜言蜜語，不過卻能展現暖心的一面，讓女友感動不已。

▍1.白羊座

白羊男情感表達很直接，喜歡一個人會立刻展開追求，不過追到手後常常會讓另一半有被冷落的感覺，因為他們比較粗線條，不太會照顧女友的心情，不過只要女友曾經說出某個願望，他就會放在心上，找時機幫對方實現，用實際行動來展現愛意。

▍2.摩羯座

摩羯男的愛比較實際，表現方式很內斂，他們不會說些不切實際的甜言蜜語，也不會當眾做些像是擁吻之類的火辣行為，不過在生活細節上總能觀察到他們的深情，默默的付出，雖然方法有點笨拙，卻能暖到女友心底。

▍3.獅子座

獅子男性格強勢，談戀愛時非常大男人主義，和女友說話時往往用詞不經修飾，口氣又很兇，吵架時又拉不下臉跟對方主動和好，不過只要仔細探究他們言行的動機，就會發現他們都是為了女友著想，只是表達方式不恰當而已。

▍4.金牛座

金牛男很會賺錢，在愛情方面卻顯得很笨拙，他們不太確定自己到底想要怎樣的伴侶，也不知道該不該把自己的真心交付出去，一旦真的遇到心動不已的對象，他們會非常珍惜對方，用實際行動展現寵愛，而不是口頭說些空泛的甜言蜜語。

▍5.天蠍座

天蠍男重視承諾，在愛情中說到做到，他們很在乎女友對自己的評價，雖然想要討對方歡心，卻又怕自己做得不夠好，他們通常不說甜言蜜語，不過女友提出要求，天蠍男可說是使命必達，用實際行動證明自己的真心。