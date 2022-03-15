隨著新冠肺炎疫情趨於穩定，疫情指揮中心3月起鬆綁醫院探病管理措施，除了雙北、桃園、高雄除例外情形都維持禁止探病外，其餘縣市都有條件開放。對於這4縣市何時能鬆綁探病規定？醫療應變組副組長羅一鈞今表示，這些縣市仍屬於中風險，再觀察一小段時間，也許就可開放探病、探視，本周還無法達到這樣的標準。

根據現行規範，台北、新北、桃園、高雄的醫院除例外情形外都維持禁止探病，例外情形包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或基於法規需要家屬親自簽署同意書或文件；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；或其他因病患病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。

至於其餘縣市的醫院，3月起除例外情形外，有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

針對台北、新北、桃園、高雄何時能鬆綁探視？羅一鈞表示，目前雙北、高雄、桃園都列在中風險以上，屬於中、中高、高風險，雖然疫情趨緩，都已由先前的中高、高風險調降至下一級，但目前還是中級以上，再觀察一小段時間，也許就可開放探病、探視，本周還無法達到這樣的標準。若有緊急特殊情形，都可以和醫院申請用例外的情形探病。