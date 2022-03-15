台東縣私立公東高工在108課綱上路後的首屆畢業班表現出眾，目前已有7人成為準大學生，其中學生劉鑫浩、胡君美及陳冠亦3人通過特殊專才錄取國立科技大學，另鄭崧甫、陳忻、田欣及楊呈予等4人則透過獨立招生錄取國立高雄師範大學。

公東高工表示，這幾位準大學生各有所長，劉鑫浩透過選手訓練及彈性自主學習期間，設計許多創意木作作品，其中還利用雷射切割機製作出以公東的教堂外觀造型的小夜燈、木作音箱等，不僅在台東縣青少年發明展上嶄露頭角，也成功的吸引面試委員的青睞順利錄取。

而胡君美則從1年級開始參與校內的質平合唱團，在本學年度學生音樂比賽南區全國決賽榮獲混音組優等，亦參加多場全國性表演，如善耕音樂節公益表演，精彩演出大獲好評。胡表示，在社團中除了能學習更優異的演唱技巧外，更從中與同儕有良好互動。

公東高工指出，陳冠亦在110學年度全國工科技藝競賽中室內空間設計職類獲得優勝，他發揮所長，以榜首之姿錄取國立台中科技大學室內設計系。

此外，另有4位學生參加高雄師範大學獨立招生，全都列名榜單之內，上榜率百分百。鄭崧甫說，學校鼓勵同學比賽及參加多元社團活動，累積豐富的學習歷程，再按照專業所學將備審資料編排設計，所以大家才能如願上榜，考取心目中的理想科系。

公東高工校長黃淑英則說，這些孩子完全發揮出108課綱精神，具有專才、創新思維等能力的學生照自己的專長興趣，選擇喜歡的系所就讀，也增加東部孩子進入國立學校的機會。公東高工除了透過技能競賽、培訓學生技職能力外，也鼓勵學生參與社團活動，增加不同領域的興趣，多元適性發展，成為新世紀的斜槓青年。