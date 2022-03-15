全球原物料價格動盪，達邦蛋白（6578）逆勢開發高附加價值的動物用添加劑，主攻精準飼養，推出植物性血漿「百樂肽」，專攻小豬「吃」的問題，同時還可增加離乳仔豬在換料過渡期的抗緊迫能力，打底小豬在成長關鍵時期的免疫能力，增加小豬活力與生長表現。

「百樂肽」在試驗階段便取得驚人表現，適口性完勝同類型高端產品，因此產品一推出便獲得客戶青睞，並穩定使用，在政策助攻下，中國大陸市場反應佳，將拉動漳州廠營收大幅成長；預期大陸內需市場成長，達邦蛋白已啟動漳州廠第二、三條生產線興建計畫，預計2023年下半年投產後，年產能可達3萬噸，產能擴增1.5倍。

此外，「百樂肽」也針對不同階段小豬量身設計，例如用在代母乳配方的百樂肽PT-100及離乳後保育階段配方的百樂肽PT-200，主攻精準飼養。小豬在離乳後由母乳銜接到固態飼料的過渡期，心理與生理雙重壓力下，易導致豬隻採食量降低，進而失重、免疫力低落甚至染病、死亡，對養豬業而言是一大關鍵挑戰，故在此階段「適口性」尤其重要，小豬肯吃就能解決大部分問題。

「百樂肽」使用特有乳酸菌發酵，產生天然左旋乳酸以及獨特的風味肽，能刺激小豬食欲，提高小豬採食量，同時還有抑制腸道病原菌、預防腸絨毛發炎等功效，配方營養精準傳遞至小豬，促進小豬健康生長，提供養豬業小豬配方最佳綜合解決方案。

達邦蛋白表示，食安意識抬頭，所以各國開始禁抗、禁豬源性原料，中國大陸以政策力行，「百樂肽」是乘著趨勢浪頭誕生的產品，解決每隻小豬「吃」的問題之外，同時給予良好的腸胃環境、體質，進而替代抗生素，是這波趨勢下擺脫紅海市場的基石；達邦蛋白已積極開發代理商，預計先從過去銷售過類似產品並且已經有成熟的銷售網絡的貿易商來進行，加快新產品推廣的速度。

因應市場需求，達邦蛋白已啟動漳州廠擴產計畫，興建第二、三條生產線，預計新產線將於2023年下半年投產，屆時漳州廠年產能可達3萬噸，較目前擴增1.5倍產能。「百樂肽」為高附加價值的新產品，隨著「百樂肽」營收貢獻增加，公司產品組合將逐步優化，拉升平均毛利率，進一步推動獲利成長。