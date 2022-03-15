有些感情錯過後還能再重新彌補，但有些感情就算重新在一起了，也只是勉強彼此。塔羅牌老師艾菲爾分享，今年上半年太陽、上升或金星星座在雙子座、天秤座、巨蟹座、處女座的人，與舊情人復合的機率很大。

【正緣復合星座】

▍巨蟹座

你與舊情人原本就是彼此對的人，只是過去在錯的時間遇見，雖然甜蜜，但也因為各種因素分開。而在那之後，縱使見過許多形形色色的人，但你們心裡深處始終有一個空位等著對方。要恭喜你，今年上半年你們將大有機會復合！象徵愛情的金星來到巨蟹座的愛情宮位，讓你們再次相遇展開熱戀，過去的分離也讓你們更加成熟、更懂得珍惜這段得來不易的感情，如果順利再續前緣，那麼你非常有可能在上半年奉子成婚！

▍處女座

過去你與另一半之所以會分開，很大原因是因為雙方家長有意見，兩人的家庭背景稍有落差；或因為兩人個性的差異過大，導致時常爭吵，而漸漸沒有聯繫。金星在上半年會在處女座的夫妻宮位停留，這是你們破鏡重圓的絕佳時間點！你們的人生經歷更加豐富了，也不再執著於細微末節的小事。並且你們為了想擺脫過去與現實的阻礙，其實彼此都默默做了很多努力，只為了能夠重新在一起。在化解了彼此之間的問題與隔閡後，這次你們終於可以順利走在一起，甚至會因為不想再次錯過彼此，而在上半年就閃電結婚。

【逆緣復合星座】

▍雙子座

目前金星正在你的愛情宮位，無論是新的戀情或是舊愛重來，都是很有機會的。但如果選擇與舊愛復合，有可能過去你們吵鬧爭執的問題點還是無法順利排除、解決。這些問題不單只是你們的問題，還包括了雙方父母對於這段感情的看法，還是保持不支持、不喜歡的態度。這樣如果復合了，有可能還是會舊事重提，彼此繼續爭吵、或是被周遭所有人反對，就算勉強復合了，也只是用責任丶用壓力綁住對方，倆人都為此感到不快樂，種種因素下，最後只能不了了之。

▍天秤座

上半年金星會在天秤座的夫妻宮短暫停留，如果在此時復合會有再次戀愛的假像，但在5月10日水逆雙子開始，會對你的愛情宮位有所影響，在暈船的你會慢慢被搖醒。當初分手時的情節歷歷在目，像是當初對方傷你太重，而你過去為了愛情低聲下氣、傻傻付出，現在反而享受一個人的輕鬆自在，凡事都將自己放在第一順位，好好愛自己。這次的短暫復合，與其說是愛，還不如說是一種對過往的不甘心，在你真心釋懷之後，到頭來還是覺得不如再單身一陣子比較輕鬆自在。