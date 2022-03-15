國民黨立法院黨團15日召開記者，主張加熱菸和電子煙雙禁，現場多家媒體不約而同提問「為何不同步禁紙菸？」國民黨立法院黨團總召曾銘宗回應說，國民黨團大方向是支持全面禁菸，但考慮到立法的可能性，未來會逐步推進。

國民黨立院黨團在記者會上主張加熱菸和電子煙雙禁，媒體首先提問：國民黨第一步推雙禁，最後是否推全面禁菸，將台灣變成「無煙之地」？

曾銘宗回答說，國民黨團大方面支持全面禁菸，但要逐步推動，首先雙禁，之後再逐步走到全面禁菸。

接著，有媒體問：如國民黨所稱「加熱菸和電子煙的危害性待驗證」，所以應該先雙禁，那麼危害性已經確定的紙菸是否更應該禁止，國民黨團是否應該一次到位，把雙禁變三禁，直接禁止紙菸？曾銘宗回答，大方向贊成全面禁菸，但考慮到立法通過的可行性，國民黨全力支持全面禁菸，但要逐步推進，最終達成全面禁菸的目標。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘在記者會上提及校園電子煙泛濫情況，記者也問他「是否贊成校園禁紙菸，以保護青少年健康？」；黃正銘表示，尼古丁會造成青少年成癮，現在法律就禁止18歲以下青少年購買紙菸，家長們希望政府盡快修法禁止任何菸品進入校園。

國民黨主張立即雙禁加熱菸和電子煙，對於禁紙菸卻主張「逐步推進」，婦幼代表、新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍表示，如何使吸菸者不影響他人、保護青少年遠離菸害、降低青少年吸菸率，都是為人妻母最關心的；如果決心解決菸害，不如一次到位全面禁售紙菸！

婦幼團體質疑，為什麼只呼籲嚴禁加熱菸、電子煙？不全面禁紙菸？如果只禁止加熱菸和電子煙，是否反而維護紙菸商的利益？紐西蘭政府宣布將通過全面禁止購買紙菸命令，成為全球打擊菸草業最嚴厲的國家之一，新禁令實施後，禁止購買的最低年齡將逐年提高；新法開始執行後，現在還能購買紙菸的年輕人數年後也將被禁止買紙菸。

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