新北市永和區成功路一段公寓今(15日)下午1時52分許傳出火警，現場2樓竄出及火苗，警消獲報後趕赴現場灌救，在火場中救出一名年約70歲的男性傷者嗆傷及燒傷，緊急送往新店慈濟醫院急救。火勢在2點40分順利熄滅，消防局初步判斷，燃燒面積約25平方公尺，起火原因仍待火調人員進行調查。

永和民宅竄火苗濃煙，1老翁嗆昏燒燙傷送醫。(翻攝自臉書我是永和人)