永和民宅竄火苗濃煙 1老翁嗆昏燒燙傷送醫 15:092022/03/15 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永和民宅竄火苗濃煙，1老翁嗆昏燒燙傷送醫。(翻攝自臉書我是永和人) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區成功路一段公寓今(15日)下午1時52分許傳出火警，現場2樓竄出及火苗，警消獲報後趕赴現場灌救，在火場中救出一名年約70歲的男性傷者嗆傷及燒傷，緊急送往新店慈濟醫院急救。火勢在2點40分順利熄滅，消防局初步判斷，燃燒面積約25平方公尺，起火原因仍待火調人員進行調查。 永和民宅竄火苗濃煙，1老翁嗆昏燒燙傷送醫。(翻攝自臉書我是永和人) 鄭文燦視察家樂福楊梅倉大火 盼今將殘火處理完畢 楊梅家樂福倉儲才燒完 鄰近又一鐵皮倉庫大火濃煙竄天 #永和 #民宅火警 #老翁嗆傷 #火苗 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》春訓調整狀況佳 陳冠宇對獅先發5局無失分 15:432022/03/14 體育 中和機車行暗夜竄火 火舌吞噬25輛電動自行車 慘剩支架 10:232022/03/13 社會 菊系嗆黨務不公擬選高市主委 趙天麟反批：假議題 15:042022/03/13 政治 桃園中壢住宅火警 幸無人員受傷 屋內全燒黑慘況曝 12:022022/03/13 社會 美福倉儲燒4天！「大鋼牙」差4公尺 消防隊評估入內滅火可行性 10:502022/03/14 社會 家樂福楊梅倉庫大火 疑菸蒂釀禍 04:102022/03/15 社會新聞 桃園楊梅家樂福物流中心竄大火 巨大濃煙衝天際 08:252022/03/14 社會 北市大同大學綜合大樓失火 校園狂冒黑煙 師生嚇壞 15:322022/03/14 社會 雲林科技工業區工廠火警 驚現濃密黑煙 10:412022/03/14 社會 直擊！大同大學火災黑煙狂竄 消防隊持工具奮力破窗搶救 17:512022/03/14 社會 樂天女孩俱樂部 隊長籃籃任CEO 04:102022/03/15 運動天地 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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