Klay was loving this pass from Draymond 🤣 pic.twitter.com/CgqC8bUehw — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 15, 2022

美國時間3月14日是勇士隊柯瑞（Stephen Curry）34歲生日，當天他獨砍47分，全場25投16中，外線14投7中。加上隊友卓雷蒙格林（Draymond Green）傷癒復出，克雷湯普生（Klay Thompson）、普爾（Jordan Poole）各拿20分，勇士以126-112輕鬆擊敗巫師，讓大哥柯瑞開心過生日。

柯瑞說：「這是積累10年的化學效應，不管我們離開再久，我們馬上就可以找回來。克雷、卓雷蒙和我很久沒有這樣一起上場了，想想真是瘋狂。我們對彼此都瞭若指掌，是完美的互補。」

克雷湯普生今年1月回歸時不巧碰上格林受傷，當時格林象徵性打7秒鐘就退場，一直到柯瑞生日這天，昔日的勇士3巨頭暌違許久才以健康的狀態一同上陣。根據美媒NBC體育計算，他們3人相隔1005日才正式在場上重聚。這也是柯瑞生日表現最好的一次，他先前最佳的生日成績是32分。

當格林缺陣時，勇士的防守能力明顯下滑，僅有19勝16敗。格林在陣時，勇士的戰績是28勝6敗。此戰格林替補上陣20分鐘，獲得6分、7籃板、6助攻，正負值是全隊最佳的+24。

當晚除了是柯瑞的生日，也是NBA特別的日子，老鷹隊崔楊（Trae Young）砍下46分，灰狼隊唐斯（Karl-Anthony Towns）狂飆60分。依照ESPN統計，這是NBA過去39年來，首次在美國時間周一有3個人各自於不同比賽拿到45分。