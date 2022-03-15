OECD在14日公布各界翹首以待的全球最低稅負立法範本註釋及釋例，以解決經濟數位化及全球化所帶來的稅收挑戰。

KPMG安侯建業國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫觀察，全球最低稅負立法範本厚達200多頁的註釋及49頁的釋例將協助大家了解全球最低稅負制在技術上如何解讀與執行，但實際上的適用仍待OECD接下來計畫制定的實施框架，對資訊蒐集以及避風港規定提供更明朗的指引。

全球最低稅負立法範本定義全球最低稅負制下的適用範圍及運作機制，並宣告集團合併營收超過7.5億歐元的跨國企業，預計自2023年起將適用全球最低負為15％。

立法範本協助各國在2022年將全球最低稅負制導入國內立法程序，並解決集團成員的加入及處置、特殊控股架構、中立性稅制、過渡期規則以及資訊申報規定等議題。

KPMG安侯建業稅務部副總經理廖月波說明本次公布的全球最低稅負註釋，更精確的解釋了立法範本之相關規定，內容主要包括為企業及稽徵機關提供詳細且全面性的技術性指引；另也說明全球最低稅負制運作方式及預期影響，並解釋澄清某些術語之定義。同時也以圖像化方式說明全球最低稅負制在各種情境下的應用。

廖月波指出全球最低稅負立法範本註釋旨在促進各界對全球最低稅負制的應用具一致性並擁有共同的詮釋，此舉將促進稅務機關和跨國企業集團間雙方協調上之便利性。

丁傳倫表示，下一步OECD將針對實施框架進行公眾諮詢，徵納企業與稅務機關在資訊收集上可能面臨問題。實施框架也將進一步定義GloBE法令之相關避風港規定，希望能某種程度上的降低跨國企業的遵循成本以及稅務機關的行政負擔。

為了讓各國趕在原本預期的2023年開始生效適用，有實際立法操作面的難度。即便如此，因為全球最低稅負制已經擬具全球政府要推行的共識，連已經在參議院審理中的美國版的全球最低稅負制稅率也由原本16.5625％降至15％，就算來不及在2023年實施全球最低稅負制，預計在2024年也躲不過。

隨立法範本與註釋逐步公布與實施框架的公眾諮詢，加上台灣2023年即將實施的CFC，廖月波建議台商跨國企業應即刻開始檢視集團投資與營運活動，密切關注各國國內法之立法進度，是否已研議為了因應OECD之全球最低稅負制而做之相關因應措施，例如預計於該國實行最低稅負。

其次，由於有效稅率的計算涉及揭露集團各租稅管轄區相當複雜之稅務與財務會計資訊，預期對跨國企業財務與稅務人員來說，如何有效率地確認在各項規定下應申報資訊的完整性及正確性，做好稅務風險管理，將是一大挑戰。她也建議，應加強與企業董事會高層和相關利害關係人間之溝通，強調此議題之重要性與複雜程度，必要時需引進稅務科技，避免正式實施時無法因應各國之要求，增加額外的行政與稅務成本。