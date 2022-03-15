俄烏戰爭進入第20天，西方國家對俄羅斯的經濟制裁不斷加劇。淡江大學財務融學系教授林蒼祥指出，美國通貨膨脹問題非常嚴重，除非戰爭早日落幕，否則通貨膨脹問題只會更嚴重；戰爭拖愈久除對俄羅斯愈不利，對美國也並不樂觀，這點更將重創美國總統拜登的政治聲望，以及拜登政府的期中選情。

林蒼祥今日（15）接受香港媒體《中評社》訪問表示，西方國家對俄羅斯裁總數超過5530項，有人認為戰事讓歐洲資金大舉外移到美國，美國獲利最大，但其實不然。因美國現在通貨膨脹問題很嚴重，通貨膨脹不僅是決定美國政治的關鍵，也是美國總統拜登執政最大的難關，拜登民調會那麼低就是這個原因，這點他自己也心知肚明

林蒼祥分析，美國人民接受美國政府制裁俄羅斯，認為要證明普世價值，但這不代表美國人支持拜登，拜登現在最擔心的就是，若期中選舉民主黨選得不好，他將會提前跛腳。

對此，林蒼祥坦言，西方國家制裁俄羅斯導致油價大漲與物價上漲，如俄烏戰爭早日結束，油價、物價回穩，美國的通貨膨脹也會立即下降，拜登政府才得以喘口氣，若處理得當才有真正受惠的機會；然而如這場戰爭遲遲不落幕，拜登一方面要擺平雙方衝突，一方面又要面對國內亂局，拖愈久只會對美國愈不利，美國的狀況也不會好到哪去。