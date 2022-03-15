屏東地檢署偵辦枋寮鄉殯葬管理所涉貪案，調查發現許、吳姓員工涉嫌在安排遺體火化時收賄，檢方認2人有湮滅證據之虞，15日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，中午院方裁准，另5名涉行賄的業者以3至5萬不等交保候傳。

屏檢說，日前接獲情報指出，枋寮鄉殯葬管理所火化場的許、吳姓員工在安排遺體火化事宜時，疑似涉有貪瀆等不法情事，經連日調查後，14日持搜索票前往2人住居所及辦公處所搜索，全案搜索8處、傳喚11人到案釐清案情。

屏檢說，經相關證人到案說明後，認許嫌、吳嫌涉嫌收賄，且有事實足認其等有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，認有羈押必要，15日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，中午院方裁准。

此外，屏檢認王、謝、陳、盧、古姓等被告涉嫌行賄，分別諭知王、謝嫌5萬交保，陳、盧、古嫌3萬交保。

枋寮鄉公所指出，所有遭傳喚的火化場員工，都是做推棺木的工作，當中被羈押禁見的許嫌、吳嫌，是公所編制的臨時人員，工作經歷有10年以上。