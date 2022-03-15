國民黨立委陳以信質詢指出，交通部、台鐵局對鐵路緊急通報專線「1933」不僅宣傳不力，連台鐵網站也停留在「0800-800-333」舊號碼未更新。（翻攝台鐵網站）

去年太魯閣號事故釀49死，台鐵事後宣布將緊急事故通報電話從「0800-800-333」改為「1933」。但國民黨立委陳以信今在立法院質詢時，直指交通部、台鐵局不僅宣傳不力，連台鐵網站也停留在「0800-800-333」未更新。未料，交通部長王國材聞訊後一度將問題推給台鐵，強調「這是台鐵局網站」，被質疑「難道台鐵不歸你管？」王國材才說「歸我管，好，我來要求他們馬上改進。」

去年台鐵發生太魯閣號撞上掉軌工程車意外，造成49死。為讓緊急事故通報電話更容易被記住，台鐵於去年12月宣布將專用號碼改為「1933」，並大動作舉行啟用儀式。

對此，國民黨立委陳以信今在立院質詢時指出，意外發生後，美國《紐約時報》以「這是可以避免的事故」來評論這起意外，強調當時只要有人打一通緊急電話給台鐵，或許就能阻止這場事故。對此，他詢問備詢的行政院長蘇貞昌、交通部長王國材，如果今天你們就在那個事故現場，發現軌道出問題，知道要打哪一通電話嗎？

對此，蘇貞昌坦言不知道，王國材則說，由於過去0800的電話不好記，因此已申請到「1933」做為緊急電話號碼。

陳以信表示，「1933」這個號碼，就是太魯閣事件後，他發現過去緊急通報電話「0800-800-333」根本記不起來，因此在立院透過質詢，與NCC一塊協調出「1933」這個號碼，希望讓通報更簡單，「問題是，現在1933多少人知道？」

接著，陳以信就撥放自製的街訪影片，影片地點在台北車站外，結果10多位受訪者沒有1位答得出「1933」是什麼號碼；且受訪者被問到「1933」、「0800-800-333」哪個適合當台鐵緊急通報電話，全都選擇「1933」。

影片播完，王國材當場坦承，1933的宣傳確實不夠，會再加強。蘇貞昌更當場大讚，「你這樣用功整理影片，非常有效，非常有說服力！」

未料，陳以信接著說，交通部、台鐵局不只對外宣傳不夠，連對內宣傳也不夠。這時當場秀出台鐵局網站截圖，上頭寫著當發現鐵路、平交道遭破壞時，請馬上撥打鐵路緊急電話「0800-800-333」。他說，這個截圖是昨天晚上的畫面，電話還是舊的，代表台鐵自己也還沒搞清楚狀況。

眼見台鐵又出包，王國材立刻回稱「這是台鐵局的網站」；但當陳以信質疑「台鐵不歸你管嗎？」王國材才又坦承，「歸我管，好，我來要求他們馬上改進。」