陽明昨（14日）宣布配發20元現金股利，但今（15日）股利行情失靈，反而挫低近2%，讓不少網友感到相當傻眼，甚至認為長榮要配30元才能避免此狀況，不過有內行人點出，台股大盤重挫近340點，陽明股價明顯受到拖累，「大盤萬一破底，長榮就算配30也是會下去好嗎。」

陽明董事會通過2021年財報，全年每股盈餘48.73元，配發現金股利20元，股息配發率41%，符合市場預期，終結連續10年無法發放股利的狀況。不過高股利卻無法反映在股價上，陽明早盤在平盤上下震盪，但尾盤遭遇賣壓，收在最低130元，下跌2.5元（或1.89%）。

長榮與萬海今也遭賣方狙擊，長榮重挫近4%，下跌6.5元收在158元，萬海跌幅最深，下跌9.5元（或5.22%）收在172.5元。

此事引起PTT網友們熱烈討論，有網友看到陽明的狀況，好奇長榮是不是要發30元現金股利才不會下跌，「沒用了，沒有超乎預期，就是下去了」、「阿榮這種跌法應該是有人知道了，今天八成配不到20」、「長榮這種跳水方式，大概配10元」、「配30也一樣跌啦，一堆人猜早知道笑死」、「不管配多少都一定跌，陽明都給你看答案了。」

儘管如此，有網友認為，近期大盤走勢不理想，同樣會拖累長榮、陽明的股價表現，「大盤萬一破底，長榮就算配30也是會下去好嗎」、「大盤就是一直殺，配再高都沒救」、「今天這種盤，權值股阿榮沒大跌就要偷笑了」、「航運的高點就是在配息公佈前一天」、「大盤跌這樣，還有人在幻想是配太少，笑死，有夠菜。」