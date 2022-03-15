俄烏戰事烽火不斷，死傷人數節節攀升，製藥大廠在立委趙天麟、市議員黃文益的牽線下，慨捐抗生素及維生素共1噸的藥品透過外交部要將愛心送到烏克蘭，盼能挽救每一條生靈塗炭的性命，降低苦痛。

立委趙天麟感謝台灣汎生製藥公司慷慨解囊，響應人道救援，讓在戰火下求生的人民感受到人性的溫暖及國際支援的力量，無所不在。烏克蘭飽受戰亂之苦，最缺乏藥品等物資，感謝過去已有許多善舉的汎生製藥響應黃文益的倡議，熱心捐出1噸藥品。

趙天麟說，台灣人踴躍捐款要協助烏克蘭，累積善款達6億元，藥品捐助也有27噸，外交部打開人道通路，請各界再踴躍捐輸。他也肯定外交部在戰爭爆發的第一時間妥善撤僑，持續與波蘭政府及代表處密切聯繫讓國人安心，肯定外交部南部辦事處處長沈正宗大使扮演橋樑，促成南部很多捐贈物資可以進入烏克蘭。

而促成這一次捐贈的高雄市議員黃文益則譴責俄羅斯霸權侵略惡行造成無數死傷，也感受到戰火下求生的苦痛，汎生製藥認同急難救助無國界捐贈藥品，業者的義舉讓國際看到台灣人的愛心及溫暖，並盼汎生製藥拋磚引玉可以得到迴響，更多的物資愛心前進烏克蘭。

外交部南部辦事處處長沈正宗指出，外交部在俄烏衝突時超前部署並展開協助及支援，不僅已有27噸的醫材藥品進入烏克蘭也開立捐款帳戶，目前有逾新台幣6億元，外交部會以最快速度循道將藥品物資送到最需要的人手上。

他感謝趙天麟牽線協助也稱許汎生製藥過去也捐贈22萬藥劑到中美洲，援助當時因颶風造成的必要醫療。外交部感激國內企業愛心捐助，他說，外交工作如果沒有國內資源援助，台灣的外交處境會更辛苦。

台灣汎生製藥表示，汎生是製藥救人事業，也是地球村的一員，秉持「急難救助無國界」的人道關懷宗旨，得知外交部在募集藥品物資，愛心不落人後，緊急調撥藥品前進烏克蘭，包括抗生素及維生素共1噸，價值約500萬元，盼治療傷患也給予心靈支持及溫暖。