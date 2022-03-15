據悉，日本藥廠衛采(Eisai)將放棄與美國百健(Biogen)共同開發的阿茲罕默藥物Aduhelm銷售分紅，而以權利金取而代之。

這兩家日美藥商指出，從2023年元月開始，當Aduhelm藥物銷售量超過10億美元時，衛采可拿到的權利金將從2%增至8%。至於這種治療阿茲罕默的藥物，百健目前擁有單一決策權以及所有行銷權。

2021年6月左右，Aduhelm獲美國FDA(食品藥物管理局)批准，這是幾10年來首個治療阿茲罕默症的藥物。不過，Aduhelm在受審階段曾傳出不少風波，包括臨床試驗傳出爭議，部分與會學者不贊成此藥物上市，以及傳出一些專家辭職消息等。

2021年12月，在售價太貴、賣相不佳下，為了刺激買氣，百健一口氣將Aduhelm售價大砍一半至2.8萬美元左右。

這兩家日美藥廠還指出，衛材是雙方研發的另種阿茲罕默藥物Lecanemab主要開發商。同時，百健的藥物供應協定將從5年增至10年。

對阿茲海默症而言，Lecanemab治療方式與Aduhelm雷同，可以去除早期就醫患者大腦中的一種蛋白質碎屑，也就是β類澱粉蛋白，以緩解病情惡化。同時，Lecanemab也於2021年12月取得FDA快速審查資格。

不過，百健當時曾憂心指出，希望Lecanemab不要跟Aduhelm一樣，等快要被批准時才又爆出一些爭議。