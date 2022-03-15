威剛(3260)董事會通過2021年全年合併財務報表，去年全年稅後淨利達23.58億元，改寫歷史新猷，年增73%；歸屬母公司淨利為22.47億元，每股稅後盈餘9.14元。

威剛表示，去年疫情推動PC需求持續不減，雖因半導體供應鏈缺料問題，牽動記憶體走勢，但在公司持續優化庫存管理下，仍推升公司全年獲利創下歷史佳績，全年合併營收年增22.86%達395.94億元，平均毛利率為14.58%。展望今年，威剛強調，第一季DRAM與NAND Flash價格底部已現，雖然目前NAND Flash上游供給與全球政治經濟發展仍多變數，但隨著新一代CPU上市、伺服器應用持續成長，加上新一代DDR5用量也將在下半年開始大幅增加，加速消耗DRAM產能，預期今年記憶體價格走勢會是下半年優於上半年。

此外，近期美光等上游供應商也紛紛釋出記憶體樂觀前景，預期未來5G應用、車用電子、AI人工智慧、IOT物聯網等需求成長性仍相當可觀，對記憶體與儲存的使用容量更是大幅上升。威剛也看好，隨著記憶體價格回穩與各項應用產品平均搭載容量增加，公司今年營運表現也可望穩步走升。

威剛去年第四季合併營收為101.82億元，年增14.87%，毛利率12.23%，營業利益1.91億元，稅前淨利3.07億元，稅後淨利1.02億元；歸屬母公司淨利0.53萬元，以加權平均股數2.54億股計算，每股稅後盈餘0.21元。