千附(8383)受提列子公司千附水資源一次性減損影響，拖累2021年營運首見虧損，每股虧損1.33元。不過，由於相關虧損已足額提列，後續再受影響機率甚微，在各部門需求強勁下，公司預期今年營運可望谷底強彈，並祭出庫藏股保護投資人權益。

千附實業股價11日下探39.1元的近5月低點，隨後於39～40元區間震盪。在庫藏股護體下，不畏台股今（15）日重挫近337點，股價小幅開高後持穩盤上，終場小漲0.13％、收於39.4元。旗下甫上櫃的千附精密(6829)同步開低走高，終場上漲0.67％、收於75.5元。

千附實業董事會日前通過2021年財報，合併營收35.03億元、年增12.3％，毛利率持平23.85％，但營業虧損0.73億元，致使歸屬母公司稅後虧損1.56億元、每股虧損1.33元，較前年顯著轉虧，為IPO上櫃以來首見虧損。

千附實業去年首見虧損，主因受旗下全資子公司千附水資源認列一次性虧損所致。千附水資源因參與的澎湖海水淡化廠營運期限縮短4.3年，須重置負債準備及調整應收建設款估計，基於穩健原則提列相關減損，導致去年虧損達5.17億元，累計虧損達4.58億元。

不過，千附實業旗下精密零組件整合製造子公司千附精密去年營運表現回升，與分割受讓前的擬制財報比較，2021年營收17.08億元、年增3.61％，為僅次於2019年的17.6億元，稅後淨利2.56億元、年增達21.83％，每股盈餘4.9元，優於2019及2020年。

由於配合千附精密上櫃釋股，千附實業去年將相關處分價款8.72億元、投資帳面價值5.9億元帳列入資本公積，得以彌補去年虧損，董事會決議擬以資本公積配發每股現金股利2.5元，並訂5月27日召開股東常會，補選1席董事。

為轉讓股份給員工、並維護公司信用及股東權益，千附實業預計分別於3月10～18日、3月21日至5月8日實施庫藏股，預計在28.63～48元區間，分別買回2千張及8千張，買回總金額上限4.8億元，預計買回股份占比約8.46％。

受惠精密零組件收入增加，千附實業2022年2月自結合併營收2.82億元，月減2％、年增達76.56％。累計前2月合併營收5.7億元、年增達29.1％，創同期次高。由於千附水資源再認列虧損機率不高，且今年各部門訂單需求強勁，公司看好今年業績可望顯著成長。

同時，由於台水並未完整支付澎湖海水淡化廠因應營運年限縮短的設備重置費用，但仍要求千附水資源需施作全數重置工程，對此，千附水資源將持續向台水進行追討重置費與商議變更重置範圍。