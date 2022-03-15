外來種鳥類問題日益嚴重，花蓮縣政府農業處即起與花蓮縣野鳥學會，定期在美崙山親子大草坪旁平台設立定點生態解說站，針對該處常見鳥種進行解說，公私齊力引發民眾深思外來種相關議題。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市美崙山內因有不少保安林地與軍事管制區，開發較少，保有良好林相，鳥類生態相當豐富，不過近年俗稱「長尾四喜」的外來種鳥類，白腰鵲鴝逐漸在該處繁殖，迫害本土鳥類生存空間，縣府除委託專家學者誘捕、持續追蹤，也將透過駐點生態解說，引導民眾省思外來種的相關議題。

花蓮縣野鳥學會總幹事何瑞暘指出，目前美崙山的外來種鳥類以白腰鵲鴝為主，它主要分布在馬來西雅等熱帶國家，由於它唱歌好聽、毛色漂亮，引進台灣後多被飼養作為觀賞鳥類。前2年只在美崙山發現1隻母鳥，直到去年公鳥現蹤後，和母鳥陸續繁殖雛鳥，該鳥類在美崙山的數量開始持續增加。

何說，白腰鵲鴝會與本土鳥類競爭築巢位置，如樹洞、竹子間等用來繁殖的孔隙，且牠會和本土鳥類搶食，甚至驅逐本土鳥類，增加本土鳥類餵食及成長等繁殖過程的風險。

何瑞暘還說，白腰鵲鴝會學其他鳥類的叫聲，由於鳥類多以唱歌方式求偶，不過唱歌十分耗費鳥類生命能量，因此牠在模仿其他鳥叫的過程中，會讓本土鳥類以為是求偶的競爭對手，無形之中消耗本土鳥類求偶能量，進而影響本土鳥類的繁殖狀況。

縣府農業處指出，目前白腰鵲鴝在美崙山上沒有較為明顯的影響，不過未來仍會持續與野鳥學會等專家學者持續追蹤，利用其具領域性的特質，以播鳥音的方式進行誘捕。

由於外來種入侵嚴重迫害本土物種棲息空間，後續移除恐需耗費龐大的社會成本，相關議題不容小覷，因此農業處即起將與花蓮縣野鳥學會，於每個月第一個周日上午7時至10時，在美崙山親子大草坪旁平台設立定點生態解說站，針對美崙山常見鳥種進行解說，並在現場架設望遠鏡供民眾體驗操作望遠鏡賞鳥，公私齊力引發大家深思外來種相關議題。