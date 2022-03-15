就在北韓被認為有可能進行洲際彈道飛彈試射實驗之際，NHK設置在沖繩縣美軍嘉手納基地附近的攝影機，捕捉到一架美軍特殊電子偵察機起飛執勤逾9小時，可能警戒北韓試射。

日本放送協會（NHK）報導指出，美軍這架電子偵察機型號是RC-135S，通稱「眼鏡蛇球式」（Cobra Ball）電子偵察機，部署在美國本土基地，是全球僅有3架的特殊機型，主要負責蒐集發射後的彈道飛彈資訊。

這架RC-135S今天凌晨約2時30分左右，從美軍在沖繩縣的嘉手納基地起飛，在經過9個多小時的執勤後，上午11時40分過後返回基地。

根據公開航機飛行路徑等資訊的民間網站Flightradar24顯示，這架RC-135S飛行路徑看似在朝鮮半島東側日本海上空反覆飛行。

北韓今年2月27日及3月5日分別試射彈道飛彈，日本政府防衛省等單位分析，這兩次試射都屬洲際彈道飛彈（ICBM）等級的彈道飛彈。

另外，南韓通訊社韓聯社3月14日報導指出，美國與南韓判斷北韓最快有可能在本週進行ICBM試射實驗，因此，研判這架RC-135S起飛執勤是為此進行警戒。