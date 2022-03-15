嘉義市主要聯外道路的路面落葉不少。（廖素慧攝）

婦人騎機車急煞車，疑因路面落葉打滑而摔倒。（讀者提供）

婦人騎機車急煞車，疑因路面落葉打滑而摔倒受傷。（讀者提供）

嘉義市5旬婦人騎機車行經世賢路，因緊急煞車，滿地落葉以致機車打滑，連人帶車摔倒受傷，嘉義市環保局表示，正值桃花心木的落葉期，主要聯外道路旁有插上「小心落葉防滑倒」告示牌。但有民眾認為告示牌不大，又行車匆匆，效果有限。

50多歲江姓婦人日前騎機車外出，行經嘉義市世賢路二段附近，因前面同向的機車突然急煞車，她為閃避也立即緊急煞車，疑因地上有落葉，車子打滑，她連人帶車摔倒受傷。

市消防局湖內分隊救護人車獲報，到場救護，江婦意識清楚，右手、右腳疼痛、右腳擦傷，經清洗傷口、包紮止血等初步救護後，送往台中榮民醫院嘉義分院救治，肇事原因尚待警方進一步調查。

嘉義市環保局清潔隊掃路班長姚烈生指出，世賢路種植很多桃花心木，3、4月正是落葉期，落葉量大，開車或騎車經過，若車速過快就容易打滑發生意外，掃路班清潔人員、掃街車每天按時清掃落葉，還是追不上落葉紛紛掉落的速度。

姚烈生指出，小葉欖仁、風鈴木、黑板樹等行道樹接續進入落葉、開花期，有些行道樹還會落果，落葉、落花及落果都容易讓車子打滑，有加強人工及掃街車清掃，只是落葉、落花及落果實在掉太多又太快了，還是希望用路人減速慢行。

因而環保局在行道樹多的主要聯外道路世賢路、大雅路、大同路等路段，陸續插上共約60多塊的告示牌，提醒用路人落葉期間注意路況，避免滑倒。