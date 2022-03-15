行政院今年1月通過《菸害防制法》全文修正草案，函請立院審議。立委陳秀寶今召開「青少年遠離菸品 健康未來等著你」記者會，針對具有高度社會共識的部分條文提出相關修法，包括禁菸年齡提高至20歲、菸品警示圖文面積提高至75％、全面禁止營業場所免費提供菸品，以及提高供應菸品予未滿20歲之青少年或強迫、引誘或以任何方式使未滿20歲之青少年吸菸之罰鍰。

陳秀寳指出，菸品燃燒後可釋放出15種被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」的致癌成分。台灣平均每20分鐘就有1人因菸害死亡；35歲以上可歸因於吸菸疾病之經濟成本，每年約1441億元，占全國GDP的1.06％，顯見其對個人、家庭及國家之影響極為重大。

據調查，超過78.3％的吸菸者在20歲前就開始吸菸，但20歲前大腦仍處於邁向成熟階段，較容易受尼古丁影響，吸菸成癮率高。而美國研究顯示，提高禁止吸菸之年齡，可有效降低成癮率；亦可連帶降低成人吸菸率，其效果等同提高40％的菸稅或每包菸漲新臺幣30元。

目前美國、新加坡、泰國等亦已陸續立法通過提高禁止吸菸年齡至20歲以上，陳秀寶爰參考國外立法例提案，將禁止吸菸年齡提高至20歲，以有效保護青少年健康。

陳秀寳指出，世衛組織亦有說明印製大幅之菸品容器健康警示圖文為直接接觸吸菸者之宣導方式，更能警示吸菸者。全球約68％的國家警示圖文面積大於或等於50％者，台灣更應該由現行規定的警示圖文比率由35％增加至75％。

為落實菸害防制，使青少年遠離菸品，爰提高供應菸品予未滿20歲之青少年與強迫、引誘或以任何方式使未滿20歲之青少年吸菸之罰鍰。並同時規定營業場所不得因任何原因免費提供菸品，以確實杜絕青少年取得菸品之管道。

立委羅美玲則認為，菸害對兒童及青少年的發育及健康影響嚴重，但在網路平台上卻隨處可見用隱晦的字詞所販售的加味菸品，使青少年容易取得；因此提出《菸害防制法部分條文》修正草案，對於加味菸予以規範，同時明文禁止供應、展示或廣告與菸品或菸品容器形狀近似之糖果、點心、玩具或其他物品，嚴加預防青少年有接觸菸品的可能。

國民健康署簡任技正劉家秀表示，為了下一代青少年的健康、遠離菸害，在行政院版的修法提案中，與陳秀寳委員、羅美玲委員所提出的《菸害防制法》修法提案走向一致；國健署也會持續追蹤，讓具社會高度共識的部分條文可以儘速通過。

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