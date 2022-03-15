大陸淘寶店主劉雪明 （化名） ，自2015年起利用PS（修圖）技術偽造大陸三甲醫院的關防印影用於製作虛假體檢報告後出售，2020年疫情發生後，還偽造多分核酸檢測陰性報告，被上海市青浦區人民檢察院以偽造事業單位印章罪提起公訴，進入司法程序後，劉某又裝瘋，要精神病院開具相關證明，反被精神病院識破在病歷註明「警惕故意或裝病」，法院據以判處其有期徒刑1年10個月，併科罰金。

青浦區檢察院表示，2021年1月，公安機關在網上巡查中發現一家淘寶店鋪對外出售上海仁濟醫院、無錫第四人民醫院、北京大學第三醫院等眾多大陸三甲醫院的體檢證明，同月，公安機關將該淘寶店鋪經營者劉雪明刑事拘留。

劉雪明到案後，起先承認自己自2015年下半年起「使用網上隨便找的、和正規醫院出具相類似的體檢報告素材範本」，憑空想像醫院公章進行PS後貼到範本上，收費80-120元（人民幣，下同）一分，截至案發已獲利4萬餘元。

2月26日，公安機關向青浦區檢察院提請審查逮捕。承辦檢察官在對數百分體檢報告逐一核實後，發現其中還混雜著數分偽造核酸檢測陰性報告。2021年3月5日，檢察機關以偽造事業單位印章罪對劉雪明批准逮捕。

據查證，劉雪明確實未偽造任何一枚實物印章，而是全部採用偽造印影，然而檢察官認為：印影以影像、字符形式存儲、呈現於虛擬空間也同樣可以發揮證明效用，同樣可以對公共信用和市場秩序帶來破壞。

檢察官選取劉雪明所偽造的體檢報告中三分，其印章分別為中國人民解放軍聯勤保障部隊第906醫院、上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院、南京醫科大學第二附屬醫院，引導公安機關取證調查。公安機關前往三地調取醫院體檢專用章進行印影比對，並要求醫院出具證明，證實這三枚印影均系偽造。

同時，檢察官找到這三分體檢報告的購買者，經溝通，瞭解到三人確實存在經劉雪明推銷後在其店鋪內購買偽造體檢報告的事實，經核對確實為以上三分報告。

此外，檢察官歷經數月在上海市範圍內找到相似判例，終於獲上級院認可：實物印章與印影所達到的最終目的和實際作用並無實質區別，兩者應給予相同的刑法評價。

2021年12月27日，檢察官以涉嫌偽造事業單位印章罪對劉雪明提起公訴。

劉雪明在被取保候審後，回到山東老家生活，僥倖心理不斷滋生。他挑選了當地一家規模不大的精神病院要求其開具相關證明。在進行一整套測試後，精神病院發現劉雪明有偽裝跡象，對其精神情況評價為「心理狀態重度異常，但未發現精神陽性症狀，建議專業評估和干預，答題效度嚴重誇大，警惕故意或裝病」。

劉雪明自以為已經獲得精神病認可，將以上證明拿給檢察官，檢察官詢問其服藥情況，劉雪明表示「記不清病史和藥名了」，這引起了檢察官的懷疑，於是要求其前往醫院診療。

醫院診療後同樣並未察覺其精神異常，只開具了輔助睡眠的蘿拉西泮片。

檢察官將以上藥物帶至以上醫院進行諮詢，獲知該藥物主要功能為「緩解焦慮障礙所導致的精神緊張症狀，有助於幫助睡眠」，並不是治療精神疾病的功效性藥物。

2022年2月8日本案開庭，劉雪明當庭否認，並聲稱自己患有嚴重精神疾病，不宜收監。檢察官則於庭上一一舉證。