長榮海運亞洲-美國東岸(AUE)航線一艘12000 TEU級貨櫃船「長程輪」(Ever Forward)從美國巴爾的摩(Baltimore)出港時偏離航道擱淺，長榮總經理謝惠全表示，擱淺後已經做了油艙、貨艙檢查，沒有漏油的情況，接下來會做水下檢查，並做脫困訓練，且因為擱淺後並沒有影響航道，跟上回長賜輪比起來輕微得多。

長榮海運今日舉行法人說明會，恰巧一早就傳出長程輪擱淺，也讓長榮今日法說會擠滿媒體，深怕再演長賜輪「大排長榮」盛況。謝惠全笑說，今天真的「很尷尬」，如果法說會提前一周，長程輪還沒擱淺，法說會延後一周，長程輪也已經脫困了。

長榮海運2021年合併營收為4894.07億元，稅後盈餘(歸屬母公司)為2390.15億元，年增880.98％，EPS為45.57元，每股淨值也躍升至61.76元。主因是貨櫃航運景氣因塞港、缺工、歐美補庫存等因素，市場運能供不應求，運價仍持續攀升，維持高檔，較去年同期大幅上升，加上長榮海運有新船投入營運，挹注成長動能。

對於今年景氣，謝惠全表示，市場需求大於供給、歐美今年有較高的合約價，塞港持續，班輪準點率低壓抑正常運能供給，且美西碼頭工會合約談判預期不會順利進行，不過他預期烏俄衝突不會拖太久，畢竟若拖下去，會影響全球經濟，相信歐美國家有智慧解決，整體來看「疫情塞港仍持續，運價欲小不容易」，仍舊樂觀。

謝惠全透露，美國線長約貨量比重約60％～70％，歐洲線約為30％，今年美國線及歐洲線長約運價都有較去年翻倍上漲，且客戶都願意簽約，主因還是因為預期市場有效運力仍受疫情、港口壅塞等影響，所以願意用比較高的價格，鎖住可用艙位。