想像一下脖子彎曲13年不能伸直是甚麼感覺?巴基斯坦女孩古爾(Afsheen Gul)在8個月大時在外玩耍摔倒，脖子就彎曲成90度，直到13年後才動手術矯正。外界普遍認為，她患有一種特殊疾病，醫學上稱為寰樞椎旋轉脫位 (AARD)。

AARD屬於兒童脊柱畸形，一般影響12歲以下兒童，其特徵是頸部第1和第2椎骨之間的異常旋轉脫位，如不能及時治療，可能會導致頸部及面部畸形、頭頸活動幅度永久減少，甚至引起致命的神經損傷。

這13年來，古爾的病情使她難以進食和如廁，更別提上學，這段時間她都是在家度過。古爾的父母受訪時表示，他們以為古爾的脖子會自己好，沒想到會一直彎曲；後來他們開始求助於當地的信仰治療，但卻一直沒有效果。

她的父母後來透過募資平台GoFundMe為古爾募到3.4萬美元（約新台幣97萬元）要為古爾進行手術，但醫生告知，古爾的手術只有50%的機會可以成功；在經過數次延遲後，古爾終於完成了手術。雖然還是要透過輔助器具撐住，但她終於可以在13年後將脖子伸直。