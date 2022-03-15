據歐盟一位消息人士透露，歐盟準備對俄羅斯3家石油巨頭公司進行制裁，但是還是會繼續允許向其購買石油。

這3家公司包括俄羅斯石油(Rosneft)、俄羅斯天然氣工業(Gazprom)、俄羅斯石油管道運輸(Transneft)。

這3家公司已經受到歐盟貸款和融資上的限制。據歐盟資深外交官員周一稍晚的透露，新計畫包括它們將面臨投資禁令，預計將凍結來自於歐盟的、用於化石燃料的新生產和開發計畫的資金。

但消息稱，新措施將不會阻止歐盟國家或企業從這3家公司購買石油，此也突顯了歐盟的擔憂，即制裁行動對於油價的影響。

然而美國上周開始禁止俄羅斯石油的進口，主要是美國從俄羅斯進口石油和天然氣不像歐盟那麼多，受衝擊有限。

據歐盟官員表示，新制裁將讓這3家公司受到交易禁令，阻止流向它們的投資和其它的金融資源的轉移。

據了解，許多歐盟成員國的政府要求歐盟明確說明制裁範圍並畫出界線，允許歐盟企業繼續對俄羅斯石油企業支付帳單及購買石油。