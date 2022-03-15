宜蘭縣一名陳姓女子前年6月間因酒駕遭罰3萬元，因疫情失業沒收入，而未依限期內繳納罰緩，又神隱搞失蹤，行政執行署宜蘭分署承辦書記官遠赴陳女南澳的老家，查明行蹤及財產狀況，陳母愛女心切，自掏腰包代女繳清罰鍰。

宜蘭分署表示，26歲的陳女於前年6月間在台北市因酒駕遭罰3萬元及吊扣駕駛執照24個月，並應參加道路交通安全講習，陳女雖在裁決所辦理18期分期繳納，但只繳了2期3200元後即未續繳，經移送宜蘭分署執行，宜蘭分署多次核發執行命令，均未執行到陳女財產，多次傳訊也未到。

宜蘭分署承辦書記官為查明陳女行蹤及財產狀況，遠赴陳女位於南澳鄉的老家，書記官見屋內燈光亮著，明顯有人在家，多次敲門均無人回應，鄰居見狀熱心協助書記官聯繫陳母，才知陳母在屋內聽到書記官找上門，嚇到躲起來不敢應門。

在鄰居的協助下陳母才配合書記官，聯繫久未返家的陳女，陳母在電話中一開始就怒斥女兒酒駕，但對談中得知女兒這幾年因疫情失業無收入、經濟狀況不佳，在書記官向陳母解釋拒繳罰鍰的後果，存款及薪資都會被扣押，且如果雇主知道女兒有欠繳罰鍰，也不敢雇用她。

因陳女才剛滿26歲，陳母愛女心切，自掏腰包至郵局購買郵政匯票交付書記官，代女兒繳清罰鍰，本案最終全額徵起。