僑泰高中陳宇蕙獲得第70屆全國學生美術比賽西畫類特優。（馮惠宜攝）

第70屆全國學生美術比賽日前揭曉並在國立台中公共資訊圖書館頒獎、展出特優作品。僑泰高中陳宇蕙同學作品「尋」獲得西畫類特優，是該項目中區最佳成績，被展示在展覽廳入口最醒目的位置，也獲得評審極高的讚譽。

全國學生美術比賽是國內最大的學生藝術賽事，本次競賽共計有5萬餘件作品參賽，進決賽者總計8千673件，最後僅有101件作品脫穎而出，獲得「特優」，約佔總參賽人數1.2％，陳宇蕙能以普通高中生身分擊敗眾多好手，一舉拿下該項目特優獎項，實屬難得。

陳宇蕙獲獎作品「尋」，被展示在展覽廳入口最醒目的位置，一雙殘破鮮豔紅鞋搭配冷色廢墟教室，冷風與暖陽穿插其中，形成強烈對比與衝突。評審稱作品「彷彿是對藝術初心的尋找，也象徵著逆境中充滿希望的人生」給她極高的讚譽。

在頒獎典禮上，陳宇蕙向在場嘉賓分享創作理念，她說「尋」這幅作品是她升上高三時的創作，不但在尋找自己的人生方向，也是課業壓力最大的時刻，於是她選擇拿起畫筆，將這份徬徨化做創作的力量。她很感謝家人、老師的陪伴，也謝謝評審給予她這麼大的鼓勵。

指導老師楊意美說，陳宇蕙在僑泰國中部就讀時即展現極高的藝術天賦，更難得的是到高中時仍保持熱忱，創作不輟，期許她不要忘記對藝術的熱愛，未來在人生的道路上不管選擇哪條路，都要讓美的事物常伴在生活周遭。

校長温順德聽指出，僑泰高中除知識、技能的學習之外，也鼓勵同學多元展能，此次陳宇蕙能以普通高中學生身分，拿下全國美展特優，正是僑泰高中長期耕耘全人教育的最佳成果。他特別感謝國、高中部的師長們給予學生六年一貫的適性引導，讓每個孩子都能發揚天賦，也期盼學弟妹們能向陳宇蕙看齊，積極探索自我特長，走出一條屬於自己的道路。