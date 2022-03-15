中視週六晚間8點綜藝《我愛冰冰Show》捷報頻傳，上週六(3／12)端出精彩企劃「台灣歌姬金曲歌喉戰」，眾歌手輪番飆歌，收視再創新高紀錄，四歲以上平均收視衝破3.12(觸及人數150.4萬)，狂吸百萬人次觀看，穩坐週六所有頻道節目收視冠軍寶座。分眾25-49歲平均收視也有2.07，同樣是居所有頻道節目之冠。不光綜藝節目表現出色，中視晚間新聞 上週五(3／11)收視1.84，居所有頻道節目排行第二名，贏過友台本土劇八點檔。緊接週六(3／12)收視再攀升至1.98，稱霸當日各新聞時段收視。週日(3／13)的收視表現則更突出，飆破2.41，再度登上所有頻道節目排行第二名，一週內就榮登兩次。

《我愛冰冰Show》收視新高，主持人白冰冰感性提到：「真的有苦盡甘來的感覺。」她更比喻：「我就像是大觀園的家長，讓我這大姥姥帶著一群年輕人衝鋒陷陣。因為將軍再厲害，也要有部隊願意為你打殺，而我們的歌手就是最厲害的先鋒。」而歌手李子森和杜忻恬時常在節目合唱，俊男美女的組合成為節目螢幕CP，擄獲大票粉絲的心。但近期節目內容轉換新形態，邀請身兼唱片製作人、詞曲創作者的江志豐老師擔任評審，上週六(3／12)播出中江志豐對李子森、杜忻恬的點評，卻意外引發網友論戰。

網友湧入《我愛冰冰Show》官方臉書、Youtube頻道留言，有人認為評審不公平，好像故意找碴，但也有許多網友留言「每位藝人都有支持者，沒必要這樣抨擊」、「無需認真於輸贏而影響心情」等。對此，主持人陽帆表示：「每位評審都有不同角度的專業看法，來賓的表演能深受觀眾喜愛才最重要。」白冰冰也幫江志豐緩頰：「有一句閩南話是『美醜不得比，尬意卡慘死。』我們認為的好，可能評審專業的看法又不一樣，不管說了誰好，都是對節目好。所以請觀眾朋友不要太在意，就是個娛樂的節目，大家歡喜就好！」

對於網友留言，江志豐坦言「有壓力」，但他表示都會把節目的來賓當作自己旗下的藝人，希望透過提點，讓每一位歌手都能更好，「如果可以經由這樣(指導)，我可以幫到他們些什麼，這才是我心裡面最深處的期望。」面對評審的評點，李子森、杜忻恬則都虛心接受，李子森也說，「能夠接受不同的聲音我們才會更好」杜忻恬也有同感，她認為評審的出發點都是正向的，「應該說就是愛之深、責之切。」

《我愛冰冰Show》每週邀請實力派歌手來飆歌，更擁有一群死忠的「冰友」支持，節目除了藉由不同主題包裝來製造看點，也希望透過改版能讓觀眾耳目一新，精彩絕倫的中視《我愛冰冰Show》每週六晚間8點在中視頻道播出，隔天週日晚間8點在中天娛樂台也能收看。