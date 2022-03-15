高雄連日來無預警停電，今（15）日中午又疑似遭鳥襲，造成大社、燕巢區一帶約2000戶停電，台電緊急搶修後，2個半小時全面復電。對此，高市府經發局也說重話了，直批台電必須正視問題，市民已經感到不耐，要求台電1個月內到高市府提改善報告。

303全台大停電，高雄為重災戶，多達185萬戶停電，就連復電也慢半拍，有住戶停電逾12個小時。3月8日岡山等3個行政區又發生7000多戶停電，14日則是拖板車鋼板噴飛撞倒電線桿，造成燕巢區2000戶停電，未料今天又發生疑似鳥襲釀成大社、燕巢區2000戶停電。

對此，高市經發局長廖泰翔重批，近來接二連三，大小規模不一的無預警跳電事故，已讓全體國人，特別是303大停電受害最重的高雄市民感到不耐。10日在興達電廠新廠長上任隔天，市長陳其邁就指示副市長羅達生率領相關局處親訪，當面要求台電穩定供電、加強巡檢並強化電網韌性，但時隔不到1周就又出現停電事故，顯示問題的急迫性，呼籲台電正視問題。

經發局強調，接下來市府將前往大林、南部發電廠全面視察及體檢，並要求台電必須在1個月內到市府，針對供電穩定與韌性，提出報告具體改善措施與期程，徹底改善高雄民生及工業供電品質。